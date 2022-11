Eure : la gendarmerie lance un appel à témoins pour tenter de retrouver le corps d'une cycliste

C'est un meurtre sans cadavre et dont la victime n'a jamais été identifiée. Un appel à témoin a été lancé mercredi 16 novembre sur une affaire hors norme par le procureur de la République d'Evreux qui a tenu une conférence de presse. En mars dernier, une cycliste avait été percutée par une voiture, dans l'Eure, en Normandie. Un accident, en apparence, qui cache en fait un possible meurtre.

Le suspect en détention provisoire

À l'époque des faits, personne ne signale la disparition de la victime, et personne n'entend parler de cette collision. Pas même les gendarmes eurois qui ne découvrent les faits que deux mois plus tard quand l'ex-femme de l'automobiliste le dénonce aux autorités. L'homme s'est confiée à elle et à trois autres témoins. C'est grâce à ces témoignages que les enquêteurs vont retracer ce qui a pu se passer ce jour-là.

#AppelATémoins La Section de Recherches de Rouen cherche à identifier la victime d’un homicide, commis le 09 mars 2022, au nord d’Évreux [Eure] en Normandie... #GendarmerieNationale pic.twitter.com/QkPYCxYMGa — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) November 16, 2022

Selon les premiers éléments, le conducteur renverse la cycliste et alors qu'elle est toujours vivante l'achève à coups de pelle. Il cache ensuite le corps, se débarrasse du vélo et met le feu à sa voiture pour effacer les traces. Cet homme d'une quarantaine d'année est depuis en détention provisoire. Mais sa victime, elle, n'a jamais été identifiée. "Le fait qu'on n'ait pas la victime ça bouleverse le schéma classique de l'enquête judiciaire qui part d'un triptyque : une infraction, une victime, un auteur présumé, souligne le colonel Thierry Jourdren, il dirige la section de recherche de la gendarmerie à Rouen. Sans victime, c'est un élément clé de ce triptyque qui nous manque. C'est pour ça que cette enquête est complexe, singulière et manifestement une première à ce niveau-là."



Les gendarmes comptent donc sur cet appel à témoins pour mettre un nom sur cette mystérieuse cycliste, et pour retrouver son corps. Il pourrait s'agir d'une femme entre 40 et 60 ans, isolée, ou de passage dans le département.