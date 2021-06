Enlèvement de Mia : "Rémy Daillet ne fuit pas la justice française", assure son avocat qui dénonce un "complot"

Soupçonné d'être mêlé à l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges mi-avril, "Rémy Daillet ne fuit pas la justice française", a affirmé lundi 14 juin sur franceinfo son avocat, Jean-Christophe Basson-Larbi. Rémy Daillet doit être expulsé de Malaisie avec sa famille en direction de la France où il fait l’objet d’un mandat d’arrêt. Cependant, le Français et ses proches n'ont pas embarqué à Singapour d'où il devait décoller pour rejoindre Paris.

Sa compagne hospitalisée

L'avocat de Rémy Daillet avance deux raisons pour justifier cette situation. La première est une "raison médicale", car Léonie Bardet, sa compagne est enceinte et elle a été hospitalisée "dans le cas d'une grossesse à risque". "Toutes les pathologies associées l'empêchaient de prendre l'avion et mettaient en danger sa vie et la vie de l'enfant qu'elle porte pour un vol moyen ou long courrier", ajoute-t-il.

"La seconde raison, c'est qu'à Singapour, les autorités ont très vite compris que si complot il y a dans cette affaire, c'est un complot ourdi par les services français avec la complicité de la Malaisie puisque la situation était régulière sur le territoire malaisien, poursuit Jean-Christophe Basson-Larbi. Et comme la plupart des expatriés, compte tenu du Covid, les visas sont venus à expiration. Et comme l'administration là-bas était fermée, il y avait des processus qui ont été mis en œuvre et mis en place par les autorités malaisiennes à compter du 21 avril dernier. Il demandait un dossier d'extension de visa pour lequel il fallait une lettre de soutien des ambassades qui a été refusée à mes clients sans raison", affirme-t-il.

Rémy Daillet et sa famille ont été arrêtés fin mai sur l'île touristique malaisienne de Langkawi où ils résidaient. Ils ont été expulsés après l’expiration de leurs visas.