La vidéo du sauvetage d'un enfant par Mamoudou Gassama alimente les théories du complot, nous y répondons

Après l'intervention de Mamoudou Gassama pour porter secours à un petit garçon suspendu dans le vide, des lecteurs de franceinfo remettent en cause la crédibilité de cet acte. Nous leur répondons.

Un geste héroïque, mais déjà sujet aux théories du complot. Après que Mamoudou Gassama a sauvé un petit garçon suspendu dans le vide, samedi 26 mai à Paris, des internautes et des lecteurs de franceinfo.fr ont remis en cause la crédibilité de cette intervention. Voici quelques-uns de ces messages.

"Les deux voisins auraient pu attraper l'enfant"

L'intox. Sur Twitter, certains estiment que les voisins présents sur le balcon attenant auraient pu intervenir et se pencher pour agripper le petit garçon. "Ils auraient parfaitement pu attraper l'enfant eux-mêmes, écrit un lecteur dans les commentaires du live de franceinfo. En ce cas, ne s'agit-il pas d'une mise en scène ? Alerte vigilance aux fake !"

Depuis ce matin on parle de #MamoudouGassama très bien... personne s'interroge sur le comportement du voisin ??? Je suis le seul à me demander pourquoi ne tire-t-il pas l'enfant vers lui ? Cette personne a t-elle été interrogé ? — eric desort (@ericdesort) 28 mai 2018

Notre réponse. C'est ce qu'ils tentaient de faire. Le voisin n'est pas présent au début de la vidéo. Il n'arrive que tardivement et donne la main à l'enfant, qui se rapproche de lui au fur et à mesure de la vidéo. "Le voisin, je l'ai vu une première fois, explique Dany Arthur, qui a donné l'alerte, à La 1ère. Il n'avait pas compris qu'il y avait le petit juste à côté, suspendu, en danger. Je l'ai vu une deuxième fois, il a compris, j'ai insisté sur mes gestes. Puis j'ai vu Mamoudou passer et monter sur le bâtiment pour attraper le petit."

"Je n'ai pas réalisé tout de suite, j'étais encore un peu dans les vapes", confirme l'intéressé au Parisien. Mais ses efforts étaient limités, en raison de l'architecture de l'immeuble. "Vu la configuration du balcon [séparé du sien par une paroi], je ne pouvais pas le hisser", poursuit-il. "Certains ne comprennent pas pourquoi je n'ai pas enjambé la balustrade, a-t-il ajouté auprès de BFM TV. Mais si je faisais cela, c'était lui lâcher la main et prendre le risque du pire."

L'enfant était un "mannequin"

L'intox. Dans les commentaires du live de franceinfo, la théorie du complot a ses adeptes. L'un deux craint que ce sauvetage ait été monté de toutes pièces par "une association militant pour les sans-papiers". Pour étayer sa théorie, @eliko note que la manière dont Mamoudou Gassama se saisit de l'enfant laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un mannequin.

Commentaire d'un internaute envoyé dans le live de franceinfo.fr. (FRANCEINFO)

Notre réponse. Le poids moyen d'un enfant de 4 ans est inférieur à 20 kilos, ce qui reste un poids raisonnable à soulever pour un homme de la condition physique de Mamoudou Gassama. D'autant que le jeune homme de 22 ans a reconnu au Parisien qu'il était sportif. "Je joue au ballon, je cours, je vais en salle de sport", explique-t-il. Par ailleurs, il est évident que l'enfant n'est pas un mannequin puisqu'on le voit se déplacer sur la vidéo.

"Comment peut-il tenir aussi longtemps ?"

L'intox. Comment le petit garçon a-t-il pu tenir aussi longtemps, suspendu par les bras ? Cette question a été posée dans les commentaires de nos articles.

Commentaire publié par un internaute sous un article de franceinfo sur Mamoudou Gasamma. (FRANCEINFO)

Notre réponse. On ne sait pas exactement combien de temps l'enfant est resté agrippé à la rambarde. Trois ou quatre minutes, selon RTL. En revanche, le balcon est grillagé, ce qui lui a permis de poser le bout de ses pieds, rapporte la radio, mais il avait l'orteil en sang après s'être arraché un ongle dans sa chute depuis l'étage supérieur. "Il a eu un courage extraordinaire, explique le voisin à BFMTV. Il s'est accroché à la vie comme personne."