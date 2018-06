En Gironde, une "entreprise modèle" cachait en réalité un trafic d'or vers la Belgique

La gendarmerie de la Gironde précise, mardi, que trois complices présumés, implantés en Dordogne et sur le bassin d'Arcachon, soupçonnés d'avoir servi d'intermédiaires, ont également été placés en garde à vue.

Deux trafiquants d'or présumés ont été mis en examen et placés en détention provisoire, vendredi 8 juin, à Bordeaux (Gironde), rapporte France Bleu Gironde. Les deux hommes de 48 et 37 ans sont soupçonnés d'avoir, sous couvert d'une entreprise légale de rachat d'or, alimenté un trafic d'or, de bijoux et de montres volés de la Gironde vers la Belgique. "Plusieurs dizaines de kilos d'or, de l'argent, des bijoux" ont ainsi été écoulés, selon les enquêteurs, qui ont interpellé les deux protagonistes alors qu'ils se rendaient en Belgique.

Les gendarmes précisent, sur leur page Facebook, que cette entreprise avait fait l'objet d'un reportage diffusé sur la télévision régionale, car considérée comme "modèle".

"Trois complices présumés, implantés en Dordogne et sur le bassin d'Arcachon, soupçonnés d'avoir servi d'intermédiaires, ont également été placés en garde à vue. L'un d'entre eux a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Les deux autres seront convoqués ultérieurement", précisent les gendarmes.