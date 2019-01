Saint-Sylvestre : la solidarité au menu du réveillon

Quelques notes de musique pour oublier qu'ils ont perdu leur toit. Ces familles marseillaises ont été évacuées après le drame de la rue d'Aubagne, dans la cité phocéenne (Bouches-du-Rhône). Beaucoup vivent aujourd'hui à l'hôtel, alors le réveillon cette année est une parenthèse bienvenue. Un journal marseillais a prêté ses locaux, le repas est offert par des commerçants et des bénévoles assurent l'animation. "Cela nous soulage et nous fait oublier un peu notre angoisse", explique un homme.

Soirée du Secours populaire

À Limoges (Haute-Vienne) aussi on fait la fête en espérant une meilleure année 2019. Comme tous les ans, le Secours populaire français organise une soirée de réveillon pour les plus démunis. "Le Secours populaire c'est une seconde famille pour moi, c'est des gens qui donnent tout pour les autres et on ne les remerciera jamais assez pour cela", témoigne une femme. Terrine de crevettes et canard farci aux cèpes, un menu de fête partagé par 150 bénéficiaires.

