Doubs : une restauratrice part en vacances à Dubaï grâce à l'argent du fonds de solidarité

Une restauratrice exerçant dans le Doubs a avoué cette semaine à la police avoir volontairement gonflé son chiffre d'affaires de référence pour toucher un fonds de solidarité plus élevé et ainsi partir plusieurs fois en vacances à Dubaï (Émirats arabes unis), rapporte France Bleu Besançon jeudi 20 mai. Selon les policiers du Doubs, l'escroquerie lui a permis de toucher près de 35 000 euros.

Cette restauratrice avait mis en place une escroquerie de manière à toucher un fonds de solidarité, dédié aux commerçants en difficulté à cause de la crise sanitaire du Covid-19, plus important. En gonflant son chiffre d'affaires de référence, elle avait pu obtenir une aide très importante : entre mars 2020 et février 2021, elle a ainsi touché près de 35 000 euros.

Grâce à cette somme, la restauratrice a réalisé plusieurs voyages à Dubaï. Les fonctionnaires des services des impôts du Doubs ont fini par repérer l'escroquerie et les policiers ont pu remonter jusqu'à la propriétaire de cette enseigne de restauration rapide, qui non seulement percevait les aides du fonds de solidarité, mais aussi des indemnités chômage.