Double meurtre dans les Cévennes : "Les recherches sont extrêmement pénibles, voire périlleuses", explique le Général Philippe Ott 

"Les recherches sont extrêmement pénibles, voire périlleuses", a expliqué dans la soirée du mercredi 12 mai sur franceinfo le général Philippe Ott, commandant en second de la région Paca et de la zone Sud, alors que 300 gendarmes et de nombreux moyens sont mobilisés pour retrouver le tireur présumé du double meurtre des Plantiers (Gard) dans les Cévennes.

"Les moyens ne sont pas sur-calibrés, croyez-moi, puisque par rapport à l'immensité des zones de recherche et surtout à leur complexité, il faut au moins cela, assure le Général. Cet individu, je dois le souligner, connaît parfaitement cette zone qui a la particularité d'être très difficile d'accès, très escarpée. Nous sommes obligés de limiter les recherches terrestres la nuit parce que le terrain est très dangereux."

"Nous espérons que les moyens aériens, notamment avec des caméras thermiques, pourront nous faire progresser", estime également Philippe Ott, qui rappelle que "les personnes sont évidemment invitées à rester prudentes, à rester chez elles et évidemment à appeler nos services en cas de doute."