DIRECT. Dordogne : un homme armé en fuite après avoir tiré sur des gendarmes au Lardin-Saint-Lazare, le village confiné

#DORDOGNE On en sait un peu plus sur le déroulé des faits. Selon nos informations, à minuit, le suspect se présente au domicile de son ex-concubine et s'en prend violemment à son nouveau petit ami. Ce dernier prend la fuite et se fait tirer dessus par le suspect. Les gendarmes interviennent et sont pris pour cible à leur tour. Deux véhicules des forces de l'ordre sont gravement endommagés.