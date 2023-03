Dordogne : un gendarme et la nièce de Gérald Darmanin en garde à vue pour avoir consulté illégalement des informations confidentielles

Près de Périgueux, un gendarme et la nièce de Gérald Darmanin, le ministre de l'intérieur; ont été placés en garde à vue mardi. Elle est soupçonnée d'avoir demandé à ce gendarme de consulter des fichiers accessibles uniquement par les forces de l'ordre.

Un gendarme et la nièce de Gérald Darmanin ont été placés en garde à vue ce mardi pour avoir consulté illégalement le passé judiciaire et des informations confidentielles sur des proches de la jeune femme, rapporte France Bleu Périgord, confirmant une information de RTL.

La jeune femme, qui travaille comme agent de sécurité dans un supermarché dans la vallée de l'Isle, près de Périgueux, est la nièce du ministre de l'Intérieur, la fille de sa demi-sœur. Elle est soupçonnée d'avoir demandé à son amant de l'époque, un gendarme, de consulter des fichiers accessibles uniquement par les forces de l'ordre, fichier du permis de conduire, celui sur les antécédents judiciaires ou encore sur les procédures en cours. Les demandes concernent la mère de la jeune femme, son ex-conjoint ou encore une collègue avec qui elle est en conflit.

Il est également reproché à la jeune femme d'avoir porté illégalement une tenue de gendarme dans les rues de sa commune alors qu'elle n'était plus gendarme adjoint volontaire. La jeune femme risque une sanction pénale pour avoir demandé et obtenu ces informations. Le gendarme risque, lui, une sanction pénale et une sanction de sa hiérarchie. Contacté par France Bleu Périgord, le parquet de Périgueux ne fait pas de commentaires pour l'instant.