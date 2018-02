Les deux sœurs disparues près de Lyon ont été retrouvées saines et sauves

Leurs sacs ont été retrouvés dans un parc à moins de deux kilomètres de leur domicile. Les deux filles avaient disparu mardi soir.

Deux sœurs de 10 et 14 ans avaient disparu, mardi 27 février en fin d'après-midi, à Feyzin, près de Lyon, mais elles ont été retrouvées mercredi saines et sauves, selon le parquet de Lyon. Elles étaient au chaud, au domicile d'un proche de la famille, et tiennent pour l'instant des propos décousus. Peu après 15 heures, les deux jeunes filles sont sorties d'un immeuble de Feyzin avant de s'engouffrer dans une voiture de police.

Elles avaient disparu hier sur le chemin entre chez elle et un cours de boxe. Leurs sacs avaient été retrouvés dans un parc à moins de deux kilomètres de leur domicile, rendant la "disparition inquiétante", selon le parquet. Les sœurs devaient prendre le bus pour rentrer chez elles, à cinq arrêts du stade Jean-Bouin, où se déroulait le cours de boxe, selon les informations de France 3. Les parents avaient alerté la police dès mardi soir.

Pas d'alerte enlèvement déclenchée

Aucune alerte enlèvement n'avait été déclenchée. Quatre critères sont nécessaires pour activer ce dispositif vieux de dix ans et qui a toujours permis de retrouver les personnes enlevées. Il doit s'agir d'un enlèvement avéré et non d’une disparition, même inquiétante. La victime doit être mineure, sa vie ou son intégrité physique doit être en danger, et le procureur doit disposer d’informations dont la diffusion peut permettre la localisation de l’enfant et/ou de son ravisseur.