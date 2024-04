Mort d'Emile : des "vêtements" retrouvés "à proximité du crâne", aucune "hypothèse" privilégiée, annonce le procureur d'Aix-en-Provence

Aucune piste n'est privilégiée. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) Jean-Luc Blachon est revenu mardi 2 avril lors d'une conférence de presse sur les ossements découverts du petit Emile découverts samedi. "Ces seuls os ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort d'Emile Soleil", a-t-il affirmé. "L'enquête va se poursuivre avec la même intensité, sur le terrain. Et sur le plan criminalistique, car les éléments retrouvés n'ont pas fini d'être analysés", a-t-il précisé.

"Entre une chute de l'enfant, l'homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plus qu'une autre pour expliquer la disparition puis la mort d'Emile", a-t-il ajouté. Le procureur a par ailleurs révèlé qu'"à proximité du crâne", "certains vêtements que portait Emile le jour de sa disparition" ont été retrouvés : "un t-shirt, ses chaussures et une culotte, éparpillés sur quelques dizaines de mètres".

Des précisions sur la découverte de la randonneuse

Le procureur est également revenu sur les circonstances de la découverte des ossements d'Emile par une randonneuse. "La promeneuse a découvert ces ossements entre 12 heures et 14 heures, lors d'une promenade sur un chemin qu'elle se souvient avoir arpenté plus d'un mois avant", a-t-il expliqué. "Perturbée par cette découverte, elle s'est saisie du crâne, en prenant des précautions pour ne pas le souiller, et l'a placé dans un sac en plastique", a rapporté Jean-Luc Blachon.

"Elle est rentrée chez elle et a appelé la gendarmerie. Elle a pu indiquer avec une bonne précision aux enquêteurs le lieu où se trouvaient les ossements, le crâne", a-t-il ajouté.