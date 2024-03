Disparition du petit Émile : une mise en situation va être organisée au Haut-Vernet la semaine prochaine

Le petit garçon de deux ans et demi a disparu mystérieusement le 8 juillet dernier alors qu'il était en vacances chez ses grands-parents dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Une mise en situation, une sorte de reconstitution de l'après-midi de la disparition du petit Émile, va être organisée le jeudi 28 mars prochain dans le hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, a appris mercredi 20 mars franceinfo de sources concordantes, confirmant une information de RTL.

Cette opération judiciaire est une nouvelle étape dans l'enquête, huit mois et demi après la mystérieuse disparition du garçon de deux ans et demi lors de l'après-midi du 8 juillet. Elle aura pour objectif de retracer, minute par minute, les déplacements et les événements, mêmes anodins, dont se souviennent les personnes présentes cet après-midi dans le hameau.

L'idée est de replacer ces personnes dans le même espace-temps pour vérifier la cohérence des différents témoins, notamment ceux de la famille du petit Émile.

Émile, deux ans et demi, a disparu le 8 juillet dernier dans le hameau du Haut-Vernet , dans les Alpes-de-Haute-Provence, alors qu'il était en vacances chez ses grands-parents. Il avait échappé à leur surveillance. Une enquête de flagrance avait été ouverte le 9 juillet pour "recherche des causes de disparition inquiétante". Fin août, elle avait ensuite basculé en enquête préliminaire pour "enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraires".