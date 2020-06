DIRECT. Mort de Steve Maia Caniço : un an après sa disparition, une marche blanche organisée à Nantes

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #STEVE

: Au moment d'emprunter le pont Haudaudine pour traverser la Loire, la foule s'arrête et scande "Justice pour Steve" pendant plusieurs minutes, avant d'observer un silence. "Le soir de la fête de la Musique, j'ai pris des gaz, j'ai vu mon petit copain coursé par les policiers, un ami en sang", raconte une participante. "On ne s'y attendait pas du tout. J'espère que notre justice fera son travail."















: "Dans cette histoire, il y a un problème de justice", estime Romain, présent sur le quai Wilson le soir d'une intervention de police, qu'il juge "disproportionnée et dangereuse". Selon lui, c'est "d'autant plus injuste que Steve [Maia Caniço] représentait des valeurs communes à nous tous, de partage et de free party. A aucun moment, on ne pouvait le voir comme une menace. Alors l'amertume est toujours là, on la conserve à l'intérieur."







: Une amie de Steve Maia Caniço, K-Ro, avait donné les dernières consignes avant le départ de la marche. "Nous sommes à côté de personnes avec lesquelles nous n'avons pas forcément envie d'être", dit-elle, alors que les forces de l'ordre entourent le périmètre. Mais elle invite les participants à "garder [leur] haine et [leur] colère pour aujourd'hui, pour rendre un hommage [à son ami], quelqu'un de souriant, rayonnant et plein de pacifisme".









: La marche en hommage à Steve vient de débuter à Nantes. Elle réunit entre 2 500 et 3 000 personnes, sous escorte policière le long du tracé, selon notre comptage.











: Il est déjà temps de refaire un petit point sur l'actu :



Un an après la disparition de Steve Maia Caniço pendant une intervention de police menée à l'issue de la Fête de la musique, une marche blanche est organisée à Nantes par les proches du jeune homme (Loire-Atlantique). Un an après le drame, où en est l'enquête ? Vous pouvez suivre cette marche dans notre direct.



: L'émotion est toujours vive à Nantes, où de nombreux habitants ont été touchés par la mort de l'éducateur périscolaire de 24 ans. Hier, des affiches ont été collées sur les statues de la place Royale, afin de réclamer "Justice pour Steve".







: Cette marche est le seul rassemblement autorisé par la préfecture aujourd'hui et plusieurs centaines de personnes sont déjà réunies. "Justice n'a toujours pas été faite", résume Loïc, ami de teuf de Steve Maia Caniço. "Je suis ici pour cet ami qui est tombé dans la Loire, que je ne reverrai jamais. Cet après-midi, j'aurai de la peine", poursuit le jeune homme, qui s'attend à une marche "éprouvante".



: Un an après, les proches de Steve Maia Caniço organisent une marche en mémoire du jeune homme disparu lors de la Fête de la musique. Le temps de l'hommage, les participants sont invités à ne pas prononcer de discours politiques ou anti-police, et à porter des tee-shirts blancs.







: Retrouvons notre journaliste Fabien Magnenou, en direct de Nantes, où il assiste à la marche blanche organisée en hommage à Steve Maia Caniço, disparu dans la nuit du 21 au 22 juin 2019, après une intervention des forces de l'ordre pendant la Fête de la musique.







: Avant le début de la marche blanche en l'hommage à Steve Maia Caniço, prévue à 15 heures à Nantes, notre journaliste sur place Fabien Magnenou nous fait parvenir quelques images.







: Un an après la disparition de Steve Maia Caniço pendant une intervention de police menée à l'issue de la Fête de la musique, une marche blanche est organisée à Nantes (Loire-Atlantique). Elle s'élancera à 15 heures. Vous pouvez la suivre dans notre direct.