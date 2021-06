Disparition de Lucas Tronche : un téléphone retrouvé sur place; indique une source proche

Un téléphone a été retrouvé sur la falaise de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, là où ont été découverts des ossements, des débris de vêtements et un sac à dos ressemblant à ceux qu'avait Lucas Tronche quand il a disparu le 18 mars 2015, a appris franceinfo auprès d'une source proche vendredi 25 juin, confirmant une information de BFMTV. Lors d'un point presse, vendredi, le procureur de la République de Nîmes Eric Maurel n'a pas confirmé cette information, expliquant qu'il n'en avait pas connaissance.

>> Disparition de Lucas Tronche : ce que l'on sait de la découverte d'ossements et d'objets près du domicile de l'adolescent disparu en 2015

Pendant ce point presse, le procureur a par ailleurs annoncé que de "nouveaux ossements" et de "nouveaux objets", à savoir des débris de montre et des chaussures, avaient été retrouvés sur place. Si la mère de Lucas Tronche n'a pas pu authentifier les chaussures, "il est désormais quasiment certain que le blouson était celui de Lucas Tronche" et que la montre était aussi la sienne, a précisé le procureur, estimant que les investigations s'orientaient "de plus en plus vers l'authentification de Lucas Tronche".

Concernant les circonstances de la mort, à l'heure actuelle, "il n'y a rien d'objectif qui permette de privilégier une piste ou une autre", explique le procureur. Lucas Tronche, 15 ans, avait disparu le 18 mars 2015 après avoir quitté son domicile pour se rendre à un cours de natation dans une commune voisine. Son frère qu'il devait rejoindre à un arrêt de bus avait tenté de le joindre mais le portable de l'adolescent était coupé.