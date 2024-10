Mort de Lina : les obsèques de la jeune fille auront lieu ce vendredi

Le corps de l'adolescente a été retrouvé à Sermoise-sur-Loire (Nièvre) le 16 octobre, immergé dans un cours d'eau, un peu plus d'un an après sa disparition.

Les obsèques de Lina auront lieu vendredi 25 octobre à Plaine (Bas-Rhin), la commune où habitait l'adolescente de 15 ans, rapporte France Bleu Alsace. Lina avait disparu en septembre 2023 alors qu'elle se rendait à Strasbourg pour retrouver son petit ami. Son corps a été retrouvé le 16 octobre dernier dans le département de la Nièvre, à plus de 400km de l'Alsace.

Une cérémonie religieuse se tiendra à l'église Saint-Arnould confirme la maire du village et il y aura une retransmission sonore de la cérémonie à l'extérieur du bâtiment, mais "seuls les proches et la famille seront autorisés à accéder à l'intérieur de l'église. Ce sera dans la plus stricte intimité", ajoute la maire.

Le corps de l'adolescente a été retrouvé à Sermoise-sur-Loire, dans la Nièvre le 16 octobre, immergé dans un cours d'eau, un peu plus d'un an après sa disparition. Une autopsie a été réalisée et les résultats seront connus ces prochains jours. Dans cette affaire, le principal suspect, un homme âgé de 43 ans s'est donné la mort à son domicile à Besançon en juillet dernier.