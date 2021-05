Procès de Nordahl Lelandais : l'accusé demande "pardon" et campe sur sa version des faits au deuxième jour du procès

"Désolé Arthur". Lors du deuxième jour de son procès à Chambéry (Savoie) pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, Nordahl Lelandais a donné sa version des faits. L'accusé s'est adressé directement, retenant ses larmes, au portrait posé aux pieds des proches du caporal, qu'il a de nouveau reconnu avoir battu à mort.



L'ancien maître-chien a remonté le fil de cette nuit du 11 au 12 avril 2017, sans varier de la version donnée aux enquêteurs durant l'enquête et la reconstitution : une bagarre pour un motif futile qui aurait mal tourné sur un parking de la banlieue de Chambéry.

Nuit fatale

"Désolé Arthur, je sais que tu es face à moi aujourd'hui, a ainsi déclaré Nordahl Lelandais, alors qu'il évoquait le corps du caporal Noyer gisant au sol. "Je dis ce qu'il s'est passé. Désolé pour ta famille qui doit être très peinée de ce qu'elle entend, mais je vous dis la vérité."

A ce moment là, Nordahl #Lelandais regarde le portrait d'Arthur Noyer et dit, la voix étranglée:"Désolé Arthur, je sais que tu es face à moi auj mais je dis ce qui s'est passé, je vous dis la vérité." — Catherine Fournier (@cathfournier) May 4, 2021

Il avait fait le récit de cette nuit fatale au militaire quelques minutes plus tôt, expliquant avoir vu un homme, Arthuy Noyer, à "un rond-point", alors qu'il rentrait chez lui. Il le laisse prendre place dans sa voiture grise et le conduit à Saint-Baldoph, près de Chambéry, à sa demande, raconte Nordahl Lelandais. Puis il dit s'être arrêté sur un parking. "J'ai senti un certain énervement" du caporal dit-il.

S'ensuit, explique l'accusé, une altercation. "Il me met un coup de poing", explique Nordahl Lelandais."De là s'engage une bagarre, je réplique avec des coups de poing, je me bats."

"Sur le moment, je ne réalise pas, mais je vois qu'il est tombé. Je m'avance vers lui pour essayer de le réveiller. Je sens qu'il n'y a plus de mouvement de sa part", raconte-t-il, affirmant avoir improvisé un massage cardiaque. Le reste correspond à sa version donnée lors de l'instruction. Il explique avoir hésité, puis décidé de mettre le corps dans le coffre, avant de prendre la route pour le massif des Bauges où il déposera le cadavre.

#Lelandais en a terminé. Beaucoup moins prolixe qu'hier, il a donné exactement la même version que la dernière livrée pendant l'instruction et la reconstitution. L'audience est suspendue quelques minutes. — Catherine Fournier (@cathfournier) May 4, 2021

Pendant que l'accusé campe sur sa version, les parties civiles, peu sensibles à ses excuses, sont excédées. "C'est du cinéma pour nous, a réagi devant la presse Bernard Boulloud, avocat de la famille Noyer. Malheureusement il va faire souffrir la famille [...] jusqu'au bout." Nordahl Lelandais sera interrogé sur la nuit des faits jeudi. Le verdict attendu autour du 12 mai.