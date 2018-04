Nordahl Lelandais : vers une troisième affaire ?

Dix-huit mois que Régis Pique sillonne les routes de la Drôme à la recherche du moindre indice qui l'aiderait à retrouver son compagnon Eric Foray. Le 16 septembre 2016, peu avant midi, son ami quitte le domicile pour aller faire quelques courses. À 12h15, c'est dans cette boulangerie qu'il est vu pour la dernière fois. Eric reste introuvable. Son compagnon décide alors de porter plainte. Mais au commissariat, ses inquiétudes ne provoquent que des railleries.

Un lien établi entre le disparu et Nordahl Lelandais

Pendant un an et demi, l'enquête reste au point mort. "Tout vous passe par la tête, vous vous dites : 'Est-ce qu'il est mort quelque part ? Est-ce qu'on l'a agressé ? Est-ce qu'il est retenu quelque part ?'", s'inquiète Régis Pique. Mais il y a quelques jours, les enquêteurs font une découverte qui va relancer l'enquête. Dans le carnet d'adresses de Nordahl Lelandais, un nom va retenir particulièrement l'attention. Il s'agit d'un membre de la famille d'Eric Foray. Un lien entre le disparu et Nordahl Lelandais vient d'être établi. Aujourd'hui, les enquêteurs multiplient les auditions pour savoir si Eric Foray a croisé la route de celui qui est déjà mis en examen pour les meurtres de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer.