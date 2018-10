L’avocat des parents de Maëlys porte plainte après des messages diffamants et injurieux sur Facebook et Twitter

Les messages "abjects" sont destinés aux parents de la fillette, la grande sœur et la tante de Maëlys, précise Me Fabien Rajon à France Bleu Isère, mercredi. Quatre profils Facebook et Twitter sont mentionnés dans la plainte.

Me Fabien Rajon, l'avocat de la famille de Maëlys. (JEAN BENOIT VIGNY / MAXPPP)