"J'ai bien donné la mort à Maëlys", reconnaît Nordahl Lelandais au premier jour de son procès pour meurtre

"Je veux leur présenter mes excuses." C'est d'une voix peu audible que Nordahl Lelandais a reconnu avoir "donné la mort" à Maëlys, au premier jour de son procès, lundi 31 janvier à Grenoble (Isère). L'ancien maître-chien militaire a ensuite présenté ses excuses à la famille de la victime. Il est accusé d'avoir enlevé, séquestré et tué la fillette de 8 ans et demi lors d'une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin, dans la nuit du 26 au 27 août 2017.



"Je ne voulais pas lui donner la mort, je vais m'expliquer sur les faits au cours de l'audience", a-t-il déclaré depuis le box, en réprimant des sanglots, avant que l'audience ne soit suspendue. Les proches de l'enfant sont "de plus en plus déterminés, impatients, bien sûr lucides quant à la capacité de Nordahl Lelandais à dire toute la vérité, notamment sur les sévices de nature sexuelle infligés à la petite Maëlys", a de son côté assuré Fabin Rajon, l'avocat de la mère de la victime.

Déjà condamné à Chambéry en mai 2021 à vingt ans de réclusion pour le meurtre du jeune soldat Arthur Noyer, Nordahl Lelandais est également jugé pour agressions sexuelles à l'encontre de deux petites-cousines âgées à l'époque de 5 et 6 ans, et pour détention et enregistrement d'images pédopornographiques. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.