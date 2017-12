VIDEO. Affaires Nordahl Lelandais : "On le connaissait de vue", affirme le cousin de Ahmed Hamadou, disparu à Tamié en 2012

Les enquêteurs en charge des enquêtes liées à Nordahl Lelandais ont décidé de rouvrir certains dossiers de disparitions non élucidées dans la région, "c'est ce qu'a annoncé le procureur de Chambéry à l'issue de sa conférence de presse", ce mercredi 20 décembre, affirme Sophie Neumayer, qui précise qu'"une dizaine de dossiers vont être rouverts pour vérifier d'éventuels liens avec Nordahl Lelandais."

À chaque fois, le même scénario

La journaliste précise que deux de ces cas "intéressent plus particulièrement les gendarmes, deux hommes disparus en 2011 et 2012 en Savoie. À chaque fois, le même scénario que celui de la disparition du caporal Noyer après une soirée festive, de nuit ils font du stop puis ne donnent plus aucun signe de vie". Enfin, Sophie Neumayer déclare que "dans cette affaire de disparition, le travail de vérification et de recoupement des gendarmes ne fait que commencer. Pour l'heure, aucun élément n'implique Nordahl Lelandais".

