Affaire Maëlys : Nordahl Lelandais fournit "ses explications" aux juges

L'homme qui a avoué avoir tué la petite Maëlys est interrogé par les magistrats ce lundi, à Grenoble. "Nordahl Lelandais fournit des explications qui sont les siennes", a déclaré laconiquement le parquet.

Ce sont des éléments sur sa version des faits qu'ont recueilli les magistrats. Nordahl Lelandais, qui a avoué mi-février avoir tué "involontairement" la petite Maëlys fin août en Isère, a commencé à "fournir des explications" aux juges d'instruction de Grenoble qui l'ont interrogé, annonce le parquet, lundi 19 mars. L'interrogatoire a débuté dans la matinée.

La précédente audition avait tourné court le 22 février, une semaine après la découverte des restes de la fillette : elle n'avait duré "qu'une dizaine de minutes".

"S'il veut parler parler, il faut d'abord l'écouter"

"Nordahl Lelandais fournit des explications qui sont les siennes", a déclaré le parquet, qui ne fera pas de conférence de presse à l'issue de cette audition. "Il faut les réserver aux parents de la victime et les confronter au dossier." Les trois juges d'instruction "ont encore un certain nombre de questions à lui poser. Cela peut durer jusqu'à ce qu'il en ait marre. S'il veut parler, il faut d'abord l'écouter. Il fait ses déclarations, on verra après ce qui correspond au dossier ou ce qui s'en éloigne", a poursuivi la même source.