Affaire Fiona : "J'espère qu'on pourra aller cette fois au bout de ce procès"

Pour Yves Crespin, l'avocat de l'association contre les maltraitances sur mineurs "L'Enfant Bleu", partie civile dans le procès en appel de l'affaire Fiona devant les assises de Haute-Loire, le doute n'existe pas quant à la culpabilité de Cécile Bourgeon dans la mort de sa fille.

Le procès en appel de Cécile Bourgeon, la mère de la petite Fiona, et de Berkane Makhlouf, son ex-compagnon, reprend lundi 29 janvier devant les assises de Haute-Loire. "J'espère qu'on pourra aller cette fois au bout de ce procès", a fait savoir à franceinfo Yves Crespin, avocat de l'association contre les maltraitances sur mineurs L'Enfant Bleu, partie civile dans ce procès.

Selon Yves Crespin, la responsabilité de Cécile Bourgeon, dans la mort de sa fille, ne fait "aucun doute". Il considère qu'elle est "la complice" de Berkane Makhlouf, condamné à 20 ans de prison en première instance pour avoir porté les coups fatals. Cécile Bourgeon a été condamnée à 5 ans de prison pour avoir menti et parlé d'enlèvement pendant des mois.

franceinfo : Qu'attendez-vous de ce procès en appel ?

Yves Crespin : Un verdict simplement. La fin de cette histoire judiciaire qui n'a que trop duré, qui a connu un incident inutile : un renvoi. J'espère qu'on pourra aller cette fois au bout de ce procès, qu'on aura un verdict qui sera compris par tous.

Y aura t-il de nouvelles révélations, avec la citation de trois nouveaux témoins ?

En effet, il y a trois autres témoins qui ont été cités à la demande d'une avocate des parties civiles. Je ne suis pas certain que cela fera avancer les choses. Dans ce dossier, ce qui nous obsède depuis très longtemps, c'est de savoir ce qui est advenu de la petite Fiona. Où a-t-elle été enterrée ? On ne sait toujours pas où est le corps de Fiona. Le père, notamment, est très chagriné de cette situation, au-delà de la mort de sa petite fille.

La mère de Fiona, Cécile Bourgeon, a été jugée coupable d'avoir mis en scène un enlèvement, mais pas reconnue coupable dans la mort de sa fille. Avez-vous un doute sur la responsabilité de Cécile Bourgeon dans la mort de Fiona ?

Aucun. Sans Cécile Bourgeon, Berkane Makhlouf n'aurait pas pu porter les coups, si c'est lui qui l'a fait. Je n'ai aucun doute sur sa responsabilité. Maintenant, la culpabilité c'est autre chose. Il faut apporter des preuves et en première instance ces preuves ont été déclarées insuffisantes. Pour moi, la responsabilité de Cécile Bourgeon se situe à un autre niveau. Elle a permis ce dont a été victime Fiona. Elle n'a rien fait pour l'empêcher et elle a eu la volonté de laisser Berkane Makhlouf porter les coups qui ont été fatals à Fiona. Elle est donc, pour moi, responsable. Sur un plan juridique, je considère qu'elle est la complice de cet homme et j'espère que le jugement qui sera rendu adoptera cette position.