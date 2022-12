Affaire Jubillar : une reconstitution de la disparition sera organisée mardi 13 décembre

La première reconstitution de la disparition de Delphine Jubillar va se dérouler mardi 13 décembre. Les enquêteurs souhaitent éclaircir les zones d’ombres de l’affaire, près de deux ans après le drame.

À 10 h 24, le 15 décembre 2020, Delphine Jubillar était filmée à la sortie d’un parking après avoir acheté des décorations de Noël pour le sapin. C’est un élément important pour savoir à quelle date la mère de famille a disparu puisque le fils du couple, Louis, âgé de six ans, précise en effet avoir entendu une dispute entre son père Cédric et sa mère, Delphine, et le sapin était décoré ce jour-là. Le fils indique notamment avoir entendu des hurlements et vu son père attraper sa mère par les bras. L’enfant déclarait pourtant n’avoir rien vu dans ses premières dépositions d’après la défense.

Les enquêteurs pensent que Delphine Jubillar a été tuée



Malgré le fait qu’ils n’aient ni scène de crime, ni de traces de sang, ni de corps, les enquêteurs sont sûrs d’eux : ils pensent que Delphine Jubillar a été tuée. Les investigations se portent alors sur la maison du couple comme sur la voiture de Delphine qui n’était pas garée en position de départ contrairement à son habitude. Aussi, ses lunettes ont été retrouvées brisées. Le téléphone de la victime n’a jamais été retrouvé, mais il a borné à trois kilomètres de la maison du couple toute la nuit de la disparition.