Affaire Delphine Jubillar : l'épouse de son amant dans le viseur des enquêteurs ?

Des échanges téléphoniques pourraient relancer l'enquête autour de la disparition de Delphine Jubillar : des communications entre cette dernière, son amant et la femme de celui-ci. La veille de la disparition de Delphine Jubillar, le 14 décembre, son amant lui a envoyé un message : "Tu me manques". La femme de l'amant, après avoir découvert le SMS, a ensuite appelé Delphine. Les deux femmes se seraient ensuite envoyé une vingtaine de SMS, et conclu un pacte : la femme, qui va bientôt se séparer de son époux, a demandé en attendant à Delphine de ne plus le contacter.

145 appels vers un numéro non identifié

Celle-ci a accepté, mais envoyé malgré tout dès le soir-même une photo intime à son amant. Pour Me Jean-Baptiste Alary, avocat de Cédric Jubillar, cette piste n'a pas été exploitée par les enquêteurs. "Ce sont des personnes qui ont été entendues par les gendarmes, mais on a balayé ça d'un revers de manche", commente-t-il. La veille de la disparition, la femme de l'amant a également appelé à 145 reprises un numéro, dont le propriétaire reste inconnu. L'amant et sa femme n'ont jamais été interrogés sur ces points précis.