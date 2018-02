VIDEO. Meurtre d'Alexia Daval : Eric Dupond-Moretti critique la communication de l'avocat du mari

Pour le célèbre avocat, le conseil de Jonathann Daval n'a pas respecté le secret professionnel.

"Je n'aurais pas raconté ce qu'il a raconté, c'est une évidence." Invité de BFMTV vendredi 2 février, le célèbre avocat Eric Dupont-Moretti a reproché à son confrère Randall Schwerdorffer, conseil de Jonathann Daval, de ne pas avoir respecté le secret professionnel qui le lie à son client. L'avocat du mari d'Alexia Daval, retrouvée morte dans un bois de Haute-Saône, est notamment critiqué pour s'être abondamment exprimé face à la presse durant la garde à vue de son client, qui a avoué le meurtre de sa femme.

"Il nous raconte ce qu'il a dit à son client : ça, c'est le secret professionnel le plus absolu. Il peut lui donner des conseils, mais ça ne nous regarde pas, ça ne regarde pas BFMTV et ça ne regarde personne", a estimé Eric Dupond-Moretti. Et d'ajouter : "Quand on conseille à un client d'avouer, on n'est pas obligé de le dire, et on ne doit pas le dire."

L'avocat, qui a lui-même essuyé des critiques lors du procès d'Abdelkader Merah, juge tout de même que la position de Randall Schwerdorffer était particulièrement inconfortable. "D'abord, il a été partie civile, (...) puis il devient l'avocat de celui qui est mis en examen pour le meurtre de cette jeune femme, et nous explique alors qu'elle avait un certain nombre de défauts. (…) Vous me concéderez que c'est un exercice pour le moins schizophrénique."