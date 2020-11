Procès Daval : "Les nouvelles sont rassurantes", indique l'un des avocats de Jonathann Daval, après son malaise lors de son interrogatoire

"Les nouvelles sont rassurantes", indique dans la soirée du mercredi 18 novembre à franceinfo Randall Schwerdorffer, l'un des avocats de Jonathann Daval deux heures après le malaise de son client. Il faudra un avis médical jeudi matin pour valider la présence de l'accusé à l'audience qui doit débuter à 9 heures, explique l'avocat. Jonathann Daval est jugé depuis lundi par la cour d'assises de la Haute-Saône pour le meurtre de sa femme Alexia il y a trois ans.

Jonathann Daval a été pris d'un malaise lors de son interrogatoire par la cour d'assises de la Haute-Saône. "Je ne me sens pas bien", a déclaré l'accusé, blanc comme un linge, selon le journaliste de franceinfo présent sur place. L'accusé a été transporté à l'hôpital de Vesoul. "Il n'y a pas de signe inquiétant" quant à la santé de Jonathann Daval, a déclaré mercredi soir l'avocat général auprès de la cour d'assises de Haute-Saône, Emmanuel Dupic, dans une vidéo relayée notamment sur le site de L'Est Républicain.

L'avocat général confiant sur la reprise du procès jeudi à 9 heures

Jonathann Daval "restera cette nuit à Vesoul pour éviter une escorte et un délai de route trop long qui pourrait le fatiguer", explique l'avocat général aux journalistes présents devant le tribunal de Vesoul. Il précise que l'accusé fait des allers-retours entre la prison de Dijon et le tribunal depuis le début du procès. Le procès reprendra-t-il ce jeudi matin à 9 heures comme prévu ? "Nous verrons demain mais on est plutôt confiant", répond Emmanuel Dupic.