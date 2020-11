DIRECT. Procès Daval : face à Jonathann, le père d'Alexia "espère la peine maximale"

Ce qu'il faut savoir

La confrontation, repoussée d'un jour, était très attendue. Jonathann Daval fait face à son ancienne belle-famille, mercredi 18 novembre, au troisième jour de son procès devant la cour d'assises de la Haute-Saône. "Notre futur, il est simple, nous avons pris perpétuité. Est-ce que ce sera le futur de Jonathann ? Seul vous en déciderez", a déclaré à la barre Jean-Pierre Fouillot, le père d'Alexia, s'adressant aux jurés. "J'espère tout simplement que la peine maximum soit octroyée"

Isabelle, la mère de la jeune femme, doit lui succéder. Si celle-ci a indiqué avant l'audience avoir préparé un texte adressé à son ancien gendre, "il n'est pas question à ce stade de poser des questions à Jonathann Daval ou de l’interpeller", a rappelé le président du tribunal, qui doit d'abord interroger lui-même l'accusé, dans l'après-midi. Suivez notre direct.

Les détails sordides des expertises. Les débats, mardi, ont navigué dans les détails les plus intimes de la vie de l'accusé et de sa victime, avec la froideur d’un rapport clinique. Avec maîtrise et humilité, le médecin légiste Antoine Tracqui a répondu pendant plus de sept heures aux très nombreuses questions des parties civiles et de la défense sur les différentes expertises qu’il a codirigées dans ce dossier. Avec un enjeu : solder les thèses du viol post mortem et de l’empoisonnement, pourtant écartées au terme de l’instruction.

Une confrontation très attendue avec la famille d'Alexia Daval. Avec l'audition des parents de la victime, le procès va sans aucun doute connaître son acmé mercredi. La confrontation d'Isabelle et Jean-Marie Fouillot avec l'accusé est d'autant plus attendue qu'ils en attendent des "révélations" et ont l'intention de lui demander très directement "pourquoi" il a tué leur fille. Au cours de l'enquête, c'est Isabelle Fouillot qui est parvenue à faire craquer son gendre à deux reprises. La sœur d'Alexia et son mari, Stéphanie et Grégory Gay, viendront également déposer.

Un long interrogatoire prévu ensuite. L'enjeu est double mercredi pour l'accusé : cette confrontation avec son ancienne belle-famille puis un long interrogatoire. Il n'a eu la parole qu'à une reprise jusqu'à présent. C'était lundi, à l'ouverture de son procès, quand il a réaffirmé d'un simple "oui" qu'il était le meurtrier de sa femme et le seul auteur de ce crime. "Il essayera de répondre à toutes les questions (…) J'ai toute confiance en lui demain pour parler avec la plus grande sincérité", a assuré son avocat Randall Schwerdorffer, qui prédit une "journée sous haute tension émotionnelle".