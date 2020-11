Procès Daval : Jonathann Daval reconnaît avoir tué sa femme Alexia

Les aveux de Jonathann Daval ont enfin eu lieu, jeudi 19 novembre, alors que se déroulait le quatrième jour de son procès. En début d’après-midi, quand l’audience a repris, le silence s’est imposé naturellement dans la salle. Jonathann Daval s’est levé, a ôté son masque et commencé son récit glaçant. "On s’est disputé, elle m’a mordue, alors j’ai pris sa tête et j’ai frappé, des coups de poing et des coups de poing", a-t-il-témoigné.

Un témoignage terrifiant

L’accusé a ensuite reconnu avoir serré le coup de sa femme, laquelle s’est affaissée. Il aurait alors tenté de la réveiller. La famille d’Alexia est sous le choc mais continue de penser que le témoignage est truffé de mensonges. "Il va dire : 'J’ai continué de serrer jusqu’à ce qu’elle s’affaisse.' Non, non, c’est impossible ça. On sait que le médecin légiste a dit hier qu’elle s’est affaissée forcément au bout de quelques secondes", estime Caty Richard, l’avocate de la famille de la victime. Vendredi 20 novembre, "les parties civiles vont également tenter de démontrer la préméditation du meurtre", rapporte la journaliste Nathalie Perez.

