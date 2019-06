Meurtre d'Alexia Daval : les aveux complets de son mari, Jonathann Daval

Les parents d'Alexia Daval quittent lundi 17 juin le bois d'Esmoulins (Haute-Saône), où leur fille avait été retrouvée calcinée. Longtemps, leur gendre a nié être l'auteur de la crémation. Mais, lors de la reconstitution, face à sa belle famille, Jonathann Daval est passé aux aveux. "Je sais qu'il nous aime. Nous aussi, on a eu des liens très forts avec lui. Ce n'était pas facile, mais on y est parvenus. Alexia va peut-être pouvoir reposer un peu en paix maintenant. Le pardon viendra un peu plus tard, chaque chose en son temps", a déclaré Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia Daval.

Le procès pourrait avoir lieu en 2020

Plus tôt dans la matinée, Jonathann Daval est revenu sur son acte meurtrier. Lors d'une dispute, il a porté de nombreux coups mortels à son épouse, avant de l'étrangler. Pour le procureur, les aveux du suspect semblent crédibles. Depuis un an et demi, Jonathann Daval a souvent changé de version. Alors, ses avocats se sont félicités de ces dernières déclarations. Selon le procureur, le procès pourrait intervenir à la fin de l'année 2020. Jonathann Daval encourt trente ans de réclusion criminelle.

Le JT

Les autres sujets du JT