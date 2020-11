DIRECT. Le procès de Jonathann Daval s'ouvre devant la cour d'assises de la Haute-Saône

#CONFINEMENT Perso, je m'interdis d'acheter sur Amazon ce que je peux trouver ou commander en magasin dans un rayon de 30km autour de chez moi en moyenne, et en privilégiant les petits commerces quand c'est possible - et pas excessivement plus cher. Pour le reste, si j'ai besoin, je ne me culpabilise pas et clique sur Fnac, Darty, et enfin Amazon. Un usage raisonné et raisonnable, enfin j'essaye !