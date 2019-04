Affaire Troadec : une reconstitution pour trouver des réponses

Autour de la maison de la famille Troadec, en Loire-Atlantique, lundi 29 avril, le quartier est bouclé. Deux ans après le drame, les enquêteurs préparent une reconstitution qui devrait durer toute la nuit afin d'éclaircir les zones d'ombre qui planent sur la disparition de Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte Troadec.

Des questions sans réponses

Comment se sont déroulés précisément les faits ? Depuis son interpellation, le beau-frère de Pascal Troadec, Hubert Caouissin, affirme être venu espionner les conversations de la famille avec un stéthoscope et être entré par le garage, avant de finir par réveiller son beau-frère. Pascal Troadec serait descendu armé d'un pied de biche dont son beau-frère parvient à s'emparer pendant l'altercation. Le scénario est remis en cause par les parties civiles, qui considèrent que Hubert Caouissin a commencé par tuer sa nièce et son neveu avant de s'en prendre à leurs parents. L'arme du crime pose également question, elle n'a jamais été retrouvée, une partie des corps (les crânes notamment) ont disparu. Le suspect aurait accusé la famille d'avoir dissimulé des lingots d'or, mais rien ne prouve pour l'heure que l'héritage en question existe véritablement.

