Disparition d'Eric Foray : sa voiture et des restes humains découverts dans le Vercors

Le procureur de la République de Valence annonce jeudi que le véhicule d'Eric Foray, souvent évoqué parmi les possibles autres victimes de Nordahl Lelandais, a été retrouvé dans "un contexte montagneux particulièrement difficile d'accès". Des restes humains ont aussi été découverts près de la voiture.

La voiture du drômois Eric Foray, dont la disparition en 2016 fait partie des dossiers examinés à propos d'une éventuelle implication de Nordahl Lelandais, a été retrouvée lundi dans "un contexte montagneux particulièrement difficile d'accès", annonce ce jeudi le procureur de la République de Valence, dans un communiqué envoyé à France Bleu Drôme Ardèche.

Le crâne d’Éric Foray avait déjà été retrouvé dans le massif du Vercors au mois de janvier 2022. Cette fois, selon le parquet de Valence, c'est une voiture, une Suzuki, que les enquêteurs ont trouvée ce lundi, lors de recherches opérationnelles. "Ces recherches ont permis la découverte d'un véhicule fortement accidenté, qui a été identifié comme celui conduit par Eric Foray au moment de sa disparition", indique le procureur de la République de Valence.

La piste Nordahl Lelandais

Selon le procureur de la République, "des restes humains et divers effets" ont également été retrouvés à côté du véhicule. "Des expertises techniques sont d'ores et déjà prévues", complète le parquet, et "l'enquête va se poursuivre sans qu'aucune hypothèse, criminelle ou accidentelle, ne soit écartée".

Le nom d'Éric Foray a souvent été évoqué parmi les possibles autres victimes de Nordahl Lelandais, meurtrier de la petite Maëlys de Araujo, tuée en marge d'un mariage, le 27 août 2017 en Isère, et du caporal Noyer. Éric Foray avait été aperçu pour la dernière fois en 2016 à Chatuzange-le-Goubet, dans la Drôme. Les causes de son décès restent encore à déterminer.