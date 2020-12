DIRECT. Prise d'otage dans le Val-d'Oise : l'homme retranché et son épouse retrouvés morts

Un professeur de biologie a découvert une espèce de punaise encore jamais vue en France et en Europe, rapporte France Bleu Périgord. Habitant en bordure de forêt, il avait recensé des centaines d'espèces d'insectes pour "former [ses] enfants à la science". Mais il a buté sur cette punaise et c'est un chercheur turc qui lui a donné la réponse : il s'agissait d'une Isyndus obscurus, une espèce asiatique.





JEREMY DESTENAVE