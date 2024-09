Deux parents mis en examen après la mort de leur nourrisson à Brest, le père écroué

Les examens réalisés suite à la mort du nourrisson, samedi, avaient mis "en évidence de nombreuses lésions osseuses d'origine non pathologique et compatibles avec une action extérieure", selon le parquet.

Deux parents d'une vingtaine d'années ont été mis en examen après la mort de leur nourrisson de cinq mois dans des conditions suspectes à Brest (Finistère), a annoncé lundi 9 septembre le parquet de Brest dans un communiqué de presse. Le père a par ailleurs été écroué.

Les examens radiologiques suite à la mort du nourrisson, intervenue samedi midi, avaient mis "en évidence de nombreuses lésions osseuses d'origine non pathologique et compatibles avec une action extérieure", selon le parquet. Le père de 28 ans et la mère de 24 ans avaient alors été placés en garde à vue. Durant son audition, le père a admis "qu'il était involontairement à l'origine des lésions et fractures osseuses constatées", expliquant "avoir réalisé certains gestes brutaux sur l'enfant sans mesurer sa force", selon le communiqué. La mère de l'enfant "avait constaté, elle aussi, bien avant le décès des hématomes sur le corps de son fils. Elle avait alors nourri des soupçons sur son compagnon au sujet de ces traces", précise le parquet.

"Malgré ces constatations, elle s'était abstenue de signaler les faits, ni de consulter un médecin", explique aussi le parquet. L'autopsie réalisée lundi a "confirmé la présence de nombreuses lésions osseuses d'âges différents" sans pouvoir formellement établir "les causes du décès", selon le communiqué.