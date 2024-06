Guerre en Ukraine : deux hommes interpellés pour des tags sur le bâtiment du journal "Le Figaro" à Paris

Deux individus de nationalité moldave ont été interpellés jeudi 20 juin, vers 2 heures du matin, dans le 9e arrondissement de Paris, pour des tags de soutien à l'Ukraine, a appris franceinfo auprès du parquet de Paris. Les deux suspects ont inscrit, à l'aide de pochoirs, une demi-douzaine de fois les slogans "Stop Death Now" et "Mriya. Ukraine", avec un dessin de cercueil.

à lire aussi De nouveaux tags "Des Mirage pour l'Ukraine" découverts dans le 2e arrondissement de Paris

Selon une source policière, les tags ont été réalisés sur l'immeuble qui abrite le journal Le Figaro, et lors de leur interpellation, interrogés sur leurs motivations, les deux suspects ont déclaré avoir été payés 100 euros chacun pour réaliser ces tags. Ils sont poursuivis pour dégradations en réunion et association de malfaiteurs.

D'autres Moldaves interpellés début juin

D'autres tags de soutien à l'Ukraine ont été découverts ces derniers jours dans les 2e, 5e et 9e arrondissements parisiens, a rappelé le parquet. Ils ont également été réalisés à l'aide d'un pochoir et d'une bombe de peinture, et représentent un avion de chasse en forme de cercueil avec l'inscription "des Mirage pour l'Ukraine". Une enquête pour "dégradations en réunion et association de malfaiteurs" est ouverte.

Pour rappel, dans la nuit du 6 au 7 juin dernier, des tags représentant des cercueils avec la mention "soldats français en Ukraine" avaient été peints dans le 7e arrondissement. Trois Moldaves avaient été interpellés la nuit suivante, puis mis en examen pour dégradation légère en réunion, et placés sous le statut de témoin assisté pour participation à une association de malfaiteurs. Ils ont été laissés libres.