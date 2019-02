Des cambrioleurs dérobent du matériel médical pour plusieurs centaines de milliers d'euros dans la Loire et la Haute-Loire

Les appareils étaient pourtant scellés au sol, après une première vague de cambriolages du même type dans la région il y a quatre ans. Cela n'a visiblement pas découragé les voleurs. Informations de nos confrères de France Bleu Saint-Etienne Loire

Des cambrioleurs ont visé quatre centres d'imagerie médicale samedi et dimanche dans la Loire et la Haute-Loire et sont repartis avec du matériel médical pour un butin équivalent à plusieurs centaines de milliers d'euros, rapporte France Bleu Saint-Étienne Loire lundi 11 février.

Les appareils étaient pourtant scellés au sol

Les malfaiteurs s'en sont pris à des centres situés à Rive-de-Gier et La Talaudière dans la Loire, et à Yssingeaux et Monistrol-sur-Loire en Haute-Loire et n'ont pas été découragés par le fait que les appareils étaient scellés, et non installés sur des roulettes, comme c'était le cas auparavant.

Selon France Bleu Saint-Étienne Loire, d'autres cambriolages dans des centres d'imagerie médicale ont eu lieu en Isère pendant la nuit de samedi à dimanche. Une telle série de cambriolages s'était déjà produite il y a quatre ans.