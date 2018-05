Dans le Var, un élu soupçonné d'avoir agressé un installateur de compteur Linky

Un conseiller municipal du village avait frappé un installateur de compteur Linky, à Bagnols-en-Forêt (Var) le 30 avril. Il sera présenté à la justice en septembre prochain.

Une semaine après l'agression d'un installeur de compteur Linky à Bagnols-en-Forêt (Var), France Bleu Provence révèle le 8 avril que l'agresseur présumé est un conseiller municipal du village.

Lundi 30 avril, un technicien de l'entreprise Insiema, prestataire d'Enedis, est violemment pris à partie alors qu'il installe un compteur électrique Linky chez l'une des habitantes de Bagnols-en-Forêt, une commune varoise ayant pris une délibération anti-Linky.

Blessé au visage après un coup de tête

L'élu aurait asséné un coup de tête au technicien, avant de lui arracher son badge et de le menacer de représailles. La victime choquée et blessée au visage a reçu des points de suture. Ce salarié d'Insiema reste suivi psychologiquement et ne reprendra pas le travail avant plusieurs semaines.

Son agresseur présumé lui devra s'expliquer devant la justice en septembre prochain. Poursuivi pour violences ayant entraîné une ITT de moins de 8 jours, et menaces, il risque jusqu'à 1.500 euros d'amende. Le maire de Bagnols-en-Forêt n'a pas souhaité commenter l'affaire, il recevra la directrice d'Enedis Var le 24 mai prochain.