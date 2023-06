Trafic de drogue à Marseille : la police judiciaire parvient à neutraliser une équipe de "tueurs à gages"

La justice soupçonne ce commando très organisé d’être impliqué dans une dizaine de règlements de comptes depuis le début de l’année. Le plus jeune tueur à gages a 18 ans.

Comment endiguer les règlements de compte à Marseille ? Ce sera l’un des thèmes de la visite d’Emmanuel Macron de trois jours dans la cité phocéenne. Le président doit ainsi rencontrer la police judiciaire, mais aussi des familles de victimes d’assassinats sur fond de trafic de stupéfiants. Il y a eu 23 règlements de compte depuis le début de l’année. Et cette violence résulte notamment de la guerre sans merci que se livrent deux groupes de narcotrafiquants pour contrôler les points de deal de la cité phocéenne, Yoda et Dz Mafia.

>> "L’objectif, c'est d’instaurer un climat de terreur" : à Marseille, la guerre des gangs Yoda et Dz mafia préoccupe les autorités

Or, ces dernières semaines, la police judiciaire a réussi à neutraliser une équipe soupçonnée de nombreux assassinats. Le plus jeune tueur à gages du commando s’appelle Mattéo, il a seulement 18 ans. Déjà mis en examen pour deux assassinats depuis le mois d’avril, selon nos informations, il est soupçonné par les enquêteurs d’avoir participé à au moins neuf règlements de comptes.

Une "équipe feu" dans un Airbnb

Recruté par les narcotrafiquants de DZ Mafia, il lui est reproché d’avoir abattu deux jeunes de 15 et 16 ans supposés appartenir au clan adverse : il touchait environ 20 000 euros par contrat, d’après une source proche de l’enquête. Au début du mois de juin, la police judiciaire pense avoir arrêté ses complices, une "équipe feu" dans le jargon du milieu, composée de trois Niçois et d’un Marseillais, qui était chargé de commettre les assassinats, explique un enquêteur à franceinfo.

Leur dernière cible est un miraculé : au volant d’une grosse cylindrée, un jeune de 20 ans, connu des services de police, a juste eu le temps de se baisser pour éviter une rafale tirée au fusil d’assaut. L'une des balles a simplement éraflé le haut de sa tête. Cela s’est passé le vendredi 2 juin dernier, dans le quartier de l’Estaque (1er arrondissement).

D’après nos informations, cette équipe logeait dans des locations Airbnb et se tenait prête pour exécuter les contrats passés par les donneurs d’ordre. L’interpellation des quatre hommes a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 juin, avec l’appui de la BRI et du Raid. Les perquisitions menées à Nice et Marseille ont permis de retrouver des armes et des munitions. Des expertises balistiques sont menées sur les armes, notamment une kalachnikov, pour savoir si l’arsenal de cette équipe a bien servi sur d’autres règlements de compte.

Une dizaine de règlements de comptes ?

Un enquêteur explique à franceinfo que pour lutter contre ce phénomène des règlements de compte, il est impératif à la fois d’interpeller les exécutants, mais aussi de remonter jusqu’aux commanditaires, qui se trouvent souvent à l’étranger, loin de Marseille.

À ce stade, la justice reproche à ce commando très organisé cette unique tentative d’homicide, mais d’après une source proche de l’enquête, ils sont susceptibles d’être impliqués dans une dizaine de règlements de compte commis à Marseille depuis le début de l’année, pour le compte des narcotrafiquants de DZ Mafia. Et soupçonnés, aussi, d’avoir été en étroite collaboration avec le jeune Mattéo, ce tueur à gages de 18 ans.