Côtes-d'Armor : une septuagénaire se noie sur un chantier de parc éolien, une enquête pour homicide involontaire ouverte

Une femme de 70 ans est tombée lundi dans une tranchée creusée pour enterrer les câbles du futur parc éolien en mer, profonde de quatre à six mètres et remplie d'eau. Elle n'a pas pu être réanimée.

Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte dans les Côtes-d'Armor, après la mort par noyade d'une femme de 70 ans sur un chantier dans la baie de Saint-Brieuc, rapporte France Bleu Armorique, mardi 4 mai.

Le drame s'est produit sur la plage de Caroual, à Erquy, lundi après-midi, où des travaux de raccordement d'un futur parc éolien en mer au réseau électrique sont en cours. Deux tranchées, de 60 mètres de large et 250 mètres de long, ont été creusées dans le sable pour enterrer les câbles. C'est dans l'une de ces tranchées, profonde de quatre à six mètres et remplie d'eau, que la septuagénaire a fait une chute mortelle.

Les travaux étaient-ils bien signalés ?

La victime n'a pas pu être réanimée par les secours, malgré l'intervention préalable d'un témoin pour la sauver. L'autopsie a bien conclu à une noyade, précise le procureur de la République de Saint-Brieuc à France Bleu Armorique. L'enquête ouverte pour homicide involontaire devra déterminer si des fautes ont été commises, notamment en matière de signalisation.