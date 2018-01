Cher : une fillette de six ans dans un état critique après des actes de maltraitance

Trois femmes et un homme sont en garde à vue ce jeudi à Bourges, dans le Cher, soupçonnés de maltraitance sur une fillette de six ans, a indiqué France Bleu Berry jeudi 4 janvier. Ces quatre personnes seront présentées à un juge dans l’après-midi en vue d’une possible mise en examen pour "actes de tortures et de barbarie".

Des traces de brûlures et de morsures

La fillette est dans un état critique : actuellement dans le coma, elle souffrait de multiples ecchymoses lorsqu’elle a été emmenée à l’hôpital de Bourges samedi matin par trois femmes. Après examen, des traces de brûlures et de morsures ont également été découvertes sur son corps. Les blessures sont tellement graves qu’elle a dû être transférée au CHU de Tours.

Après enquête, les policiers ont découvert qu’une des femmes était la mère de la fillette. Elle avait donné une fausse identité au personnel de l’hôpital avant de fuir. Les deux autres femmes avaient raconté qu’elles avaient trouvé la fillette inanimée dans la rue. Il s’agit en fait de la sœur et de la mère du compagnon de la maman de la petite victime. Celles-ci ont été arrêtées à Bourges ce mardi.

Le père reconnaît lui avoir donné des coups

La mère de la fillette et son compagnon ont été interpellés mardi à Toulouse. On ignore pour l’instant si l’homme est bien le père de l’enfant, mais il aurait reconnu lors de sa garde à vue lui avoir donné quelques coups. En revanche, il nie être responsable de l'ensemble des blessures.

La fillette a un petit frère de cinq ans qui a été placé en famille d'accueil il y a quelques mois. Elle aussi aurait dû l’être : une décision du juge des enfants avait ordonné le placement de la petite fille en octobre. La mère aurait tout fait pour s'y opposer, selon le procureur de la République de Bourges, Joël Garrigue, contacté par France Bleu Berry.