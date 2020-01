Charleville-Mézières : trois mineurs mis en examen après l'agression d'une personne handicapée

Les trois mineurs avaient été placés jeudi en garde à vue après l'agression filmée d'un jeune homme handicapé.

Trois jeunes, âgés de 13 à 16 ans, ont été mis en examen dans la matinée du samedi 5 janvier après la diffusion d'une vidéo montrant l'agression d'un jeune homme handicapé à Charleville-Mézières dans les Ardennes, rapporte France Bleu Champagne-Ardenne.

Les trois jeunes "sont placés sous contrôle judiciaire et encourent une peine de deux ans et demi de prison, au lieu de cinq en raison de leur âge, a précisé Laurent de Caigny, Procureur de la République de Charleville-Mézières, à France Bleu Champagne-Ardenne. Une information judiciaire a été ouverte, l'enquête est toujours en cours, elle a été confiée à un juge d'instruction afin de comprendre les raisons et les circonstances de cette agression."

Une vidéo de l'agression partagée sur les réseaux sociaux

Les trois mineurs avaient été placés jeudi en garde à vue après l'agression filmée d'un jeune homme handicapé. La vidéo a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Les forces de l'ordre avaient indiqué que la victime était connue des services de police pour d'autres affaires. Ce jeune majeur est placé sous tutelle et souffre de déficience intellectuelle.

Le Procureur de la République l'assure, cette affaire est traitée avec "avec la plus grande rapidité et la plus grande sévérité", par la police et la justice.