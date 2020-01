Ce que l'on sait sur le policier renversé par des voleurs en fuite près de Lyon

Le fourgon des suspects a été retrouvé vide. Son conducteur est activement recherché.

Franck L. a 45 ans. Originaire de Reims et divorcé, il est policier au sein de la Sûreté départementale du Rhône. Il a été grièvement blessé, samedi 11 janvier, après avoir été renversé par des voleurs en fuite, au cours d'une intervention dans la nuit près de Bron, en banlieue de Lyon. Voici ce que l'on sait de ce drame.

Une arrestation qui tourne mal

Dans la nuit de vendredi à samedi, le policier et ses collègues de la Sûreté départementale du Rhône surveillent deux véhicules – un fourgon et une voiture – dont les occupants sont soupçonnés de participer à des vols en bande organisée. Les policiers prennent en filature les deux véhicules et observent les cambrioleurs s'attaquer à un camion garé sur une aire de repos de l'autoroute A43 à L'Isle-d'Abeau, selon une source policière à franceinfo. Les voleurs repartent à bord de leur voiture et de leur fourgon et se séparent.

Peu avant 2 heures du matin, les policiers décident d'arrêter le fourgon, alors qu'il sort du périphérique lyonnais au niveau de Bron. Trois véhicules de police banalisés se mettent en travers de sa route. Franck L. sort, son arme à la main. Au même moment, le conducteur du fourgon recule brusquement, percute les véhicules des policiers et se dégage de l'étau. Il enclenche la marche-avant et s'enfuit aussitôt, heurtant de plein fouet le policier.

France 2

Un policier dans le coma

Le policier "en arrêt cardiaque" a été pris en charge par les secours. Il a été hospitalisé à Lyon "dans un état critique". Son pronostic vital était "très fortement engagé". Selon le parquet de Lyon, le fonctionnaire de police grièvement blessé a été opéré, son état demeure critique mais stable sans que les médecins ne puissent actuellement se prononcer.

Un complice présumé arrêté

Vers 3h20, une équipe de la Brigade anticriminalité a arrêté le conducteur de la voiture impliquée dans le vol, au niveau de la bretelle d'accès au périphérique sur la commune de Bron. L'homme de 19 ans a été placé en garde à vue pour vols aggravés en bande organisée.



Une enquête en cours

Une enquête pour "tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique" a été ouverte et confiée à la Direction interrégionale de la police judiciaire de Lyon (DIPJ), précise le parquet. Le fourgon des suspects a été retrouvé à Villeurbanne, vide. Son conducteur est activement recherché.