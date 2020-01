Un policier entre la vie et la mort après avoir été renversé par un fourgon près de Lyon

Le pronostic vital d'un policier de 45 ans est engagé samedi matin, l'homme a été renversé par un fourgon dans la nuit lors d'une opération à Bron, près de Lyon.

Un policier de 45 ans a été renversé lors d'une intervention dans la nuit de vendredi 10 à samedi 11 janvier sur une aire d'autoroute de Bron en banlieue de Lyon, a appris franceinfo auprès de la police. Son pronostic vital est engagé.

Vers 2 heures du matin, les policiers, qui effectuaient une surveillance de nuit, ont voulu interpeller des voleurs qui tentaient de s'emparer du contenu d'un poids lourd. Plusieurs suspects ont voulu échapper à l'arrestation, et l’un d’eux a foncé sur un policier de la sûreté départementale avec un véhicule utilitaire avant de prendre la fuite, a précisé une source judiciaire. Les suspects sont toujours recherchés.

La police judiciaire judicaire de Lyon est saisie de l'enquête.

"Son état laisse peu d'espoir", selon le ministre de l'Intérieur

"Alors qu'il tentait d'appréhender un véhicule suspect dans le cadre d'une enquête pour vol de fret et vols à main armée, un policier a été volontairement percuté par le conducteur", a annoncé de son côté le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, lors d'une allocution en ouverture de la conférence citoyenne sur les rapports entre les forces de l'ordre et la population. "Il est actuellement entre la vie et la mort, et son état hélas, ne nous laisse que peu d'espoir", a-t-il conclu.