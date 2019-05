Ce que l'on sait du chavirage d'un canot pneumatique sur le Rhin qui a fait trois morts

Les recherches ont repris vendredi pour tenter de retrouver une fillette de 4 ans toujours portée disparue. Le drame s'est produit jeudi en fin de matinée à proximité de la centrale hydroélectrique de Gerstheim.

L'espoir s'amenuise. Les recherches sont toujours en cours, vendredi 31 mai, pour retrouver une fillette de 4 ans toujours portée disparue après le retournement d'un canot pneumatique sur le Rhin, jeudi, près de la centrale hydroélectrique de Gerstheim (Bas-Rhin).

Cet accident laisse un lourd bilan : trois personnes sont mortes, dont une enfant de 6 ans. Franceinfo récapitule ce que l'on sait pour l'instant des circonstances de ce chavirage et de l'avancée des recherches.

Une petite fille est toujours recherchée

Deux fillettes et deux adultes se trouvaient sur l'embarcation, selon la préfecture du Bas-Rhin, qui indique que les adultes seraient de nationalité roumaine mais que les fillettes auraient la nationalité allemande. Ils faisaient partie d'un groupe de sept personnes, a priori des amis et des membres d'une même famille, originaires du Bade-Wurtemberg. Certains étaient domiciliés à Freudenstadt, les autres à Wolfach, selon France 3 Grand Est. Ils étaient en train de faire un pique-nique et une partie de pêche dans le secteur, assurent les enquêteurs. Trois personnes étaient restées sur la berge.

Parmi le groupe qui se trouvait sur le canot pneumatique, l'une des fillettes, âgée de 6 ans, est morte, ainsi qu'un homme de 29 ans. L'autre adulte qui se trouvait sur l'embarcation a été transporté jeudi à l'hôpital de Sélestat. La seconde fillette, âgée de 4 ans, est toujours portée disparue.

Parmi le groupe qui était resté à terre, un homme de 22 ans qui s'était jeté à l'eau pour les secourir est mort. Les deux autres témoins de l'accident qui avaient également sauté à l'eau sont parvenus à regagner la berge sains et saufs.

L'accident a eu lieu dans une zone interdite à la navigation

L'accident s'est produit à proximité des écluses de Gerstheim, dans le Bas-Rhin, où se trouve une centrale hydroélectrique, en l'occurence dans une portion du Rhin "interdite à la pêche, à la baignade et aux activités nautiques", a expliqué au journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace le secrétaire général de la préfecture, Yves Séguy.

#Rhin #Gerstheim La famille a embarqué en amont du barrage, s’est retrouvée aspirée par le courant de la cascade, une fois piégées dans le tourbillon les victimes n’avaient aucune chance. Même les pompiers ne s’en approchent pas. pic.twitter.com/EKSX9yXSVS — Samuel Goldschmidt (@rtlgrandest) May 30, 2019

"Il semble que ce soit un accident imputable à l'imprudence et probablement à un défaut d'équipement de secours, puisque les constats faits par les plongeurs permettent de relever l'absence de gilets de sauvetage pour les victimes", a-t-il ajouté.

D'importants moyens sont déployés pour les recherches

Des hélicoptères, des équipes cynotechniques ainsi que six équipes de plongeurs ont rapidement investi la zone. Des opérations de reconnaissance pédestre et en bateau ont été menées le long des berges du Rhin, du côté allemand comme du côté français. En vain.

En tout, 120 à 150 secouristes et gendarmes ont été mobilisés. Après avoir été suspendues jeudi soir, les recherches ont repris vendredi matin. Des embarcations vont encore inspecter les berges du Rhin jusqu'à l'entrée sud de Strasbourg, appuyées par un hélicoptère allemand, a expliqué la préfecture. Les recherches sont coordonnées par la compagnie fluviale de la Gendarmerie du Rhin, une unité binationale.