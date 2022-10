Disparition de Justine Vayrac : aveux du suspect, un corps découvert... Ce que l'on sait de l'affaire

Quatre jours après la disparition de la jeune femme de 20 ans dimanche à Brive, un homme a avoué jeudi l'avoir violée et tuée.

Justine Vayrac a été aperçue près de Brive-la-Gaillarde (Corrèze), dimanche 23 octobre au matin. La jeune femme de 20 ans, décrite par sa mère comme "discrète et sans problèmes", était depuis portée disparue. Un suspect âgé de 21 ans, vu par plusieurs témoins en compagnie de Justine Vayrac le soir de sa disparition, avait été placé en garde à vue mardi. Il a avoué l'avoir tuée. Quelques heures plus tard, un corps a été retrouvé près de son domicile. Franceinfo vous résume l'affaire.

Justine Vayrac a disparu près d'une boîte de nuit

Habitante de Tauriac (Lot), à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Brive, Justine Vayrac n'a plus été vue depuis dimanche, vers 4 heures du matin. Elle se trouvait alors près de la boîte de nuit La Charrette, où elle passait la soirée, a expliqué la procureure Emilie Abrantes mardi dans un communiqué.

Le soir de sa disparition, la jeune femme "a bu un coup, ne se sentait pas bien et a demandé à sortir" de la boîte de nuit, a rapporté sa mère à l'AFP. Une enquête a été ouverte, et confiée à la brigade de sûreté de Brive-la-Gaillarde et à la police judiciaire de Limoges.

D'après la procureure, le véhicule de la jeune femme a été retrouvé près de la discothèque, "ouvert et contenant des effets personnels". Des recherches ont été effectuées lundi soir à l'aide de chiens, sans succès.

Un homme de 21 ans comme principal suspect

D'après des témoins, Justine Vayrac "aurait été aperçue pour la dernière fois en compagnie d'un jeune homme", près de la discothèque, "alors qu'elle était sortie pour s'aérer quelque temps", selon la procureure. Cet homme "serait une connaissance amicale" de la jeune femme, "rencontrée quelques fois au sein de la boîte de nuit", d'après la magistrate. Le suspect a été placé en garde à vue, mardi.

L'ouvrier agricole de 21 ans a avoué jeudi aux policiers avoir tué Justine Vayrac. Il a été transféré au palais de justice de Limoges pour être présenté dans la journée à un juge d'instruction.

De plus, les policiers ont découvert des "traces de sang au sein du domicile de l'intéressé, dans sa chambre (...) et dans son véhicule, au niveau du levier de vitesse", a détaillé la magistrate lors d'une conférence de presse. Des analyses ADN sont en cours.

Le sac à main de Justine Vayrac a également "été découvert calciné à proximité du domicile du gardé à vue", a précisé Justine Vayrac.

Un corps retrouvé dans une zone boisée

Un corps a été retrouvé dans une zone boisée, en suivant les indications du suspect, a-t-on appris d'une source proche de l'enquête jeudi à la mi-journée. Des recherches se tenaient depuis lundi soir autour de la ferme de l'homme mis en cause, à Beynat (Corrèze), à une trentaine de kilomètres de Brive, avait auparavant expliqué France 3 Nouvelle-Aquitaine.

Quelque 80 gendarmes, assistés d'un chien pisteur, ont été mobilisés, a précisé mardi Emilie Abrantes. "En raison de la présence de plusieurs plans d'eau à proximité du domicile du gardé à vue, plusieurs équipes de plongeurs sont engagées pour sonder les lieux", avait-elle ajouté.