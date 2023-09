Ce que l'on sait de l'enquête autour de la mystérieuse disparition de Marwan Berreni, acteur de "Plus belle la vie"

Le comédien de 34 ans est introuvable depuis qu'un véhicule a percuté une femme à Mâcon le 3 août. La voiture lui appartiendrait. Un juge d'instruction est saisi de l'enquête.

Depuis plus d'un mois, il n'a pas donné signe de vie. L'acteur Marwan Berreni, qui interprète le rôle d'Abdel Fedala dans la série Plus belle la vie, a disparu depuis le 3 août. Le même jour, une femme de 38 ans a été percutée à Mâcon (Saône-et-Loire), par un 4x4, dont le comédien de 34 ans est suspecté d'être le propriétaire et le conducteur. Une information judiciaire a été ouverte et un juge d'instruction saisi, a confirmé le procureur de la République de Mâcon à France 3. Marwan Berreni doit être entendu dans le cadre de cette enquête, mais reste introuvable. Franceinfo résume ce que l'on sait de sa disparition.

L'acteur est recherché

Le 3 août, vers 23 heures, Sandra, une trentenaire, est percutée par une voiture à Mâcon (Saône-et-Loire), alors qu'elle traverse un passage piéton avec son chien, à proximité d'une discothèque, le Club 400, pour rentrer au camping municipal, où elle réside temporairement. "D'un coup, les phares du véhicule s'allument, il démarre en trombe au point que les pneus crissent. Et percute Sandra. S'arrête. Repart en lui roulant dessus", relate Libération dans une longue enquête sur l'affaire publiée mercredi 6 septembre. Selon le quotidien, Sandra, consciente mais gravement blessée, a de multiples fractures, qui lui occasionnent 28 jours d'ITT.

Le lendemain de l'accident, un véhicule abandonné est retrouvé sur le bas-côté de la route dans un lieu-dit de la commune de Fleurie (Rhône) à une vingtaine de kilomètres de Mâcon. Le Journal de Saône-et-Loire révèle, photo à l'appui, que le véhicule présente "la trace d'un choc important" à l'avant. Le quotidien local affirme aussi que la voiture appartient à Marwan Berreni. Or, d'après Libération, l'acteur était présent au Club 400 le soir du 3 août "au moins une demi-heure". Il est donc recherché pour être entendu en tant que témoin de l'accident.

Une enquête ouverte depuis le 11 août

En dépit de l'absence de Marwan Berreni, les investigations se poursuivent. Une information judiciaire est ouverte pour "blessures involontaires et délit de fuite" le 11 août, confirme le procureur à France 3 deux semaines plus tard. Le parquet n'a pas souhaité communiquer d'autres informations à ce stade. Libération affirme que les policiers ont trouvé sa maison vide lorsqu'ils se sont rendus, le 8 août, à son domicile, dans la commune de Fuissé, à quinze minutes de Mâcon, en Saône-et-Loire. Une disparition inquiétante a été signalée à la police par ses proches.

De son côté, Sandra a tenté de lancer un appel à Marwan Berreni sur les réseaux sociaux, depuis sa chambre d'hôpital, dix jours après l'accident. "Rends-toi à la police pour qu'ils puissent t'entendre sur les faits. Si ce n'est vraiment pas toi, pourquoi ne pas donner signe de vie depuis ce jour où ma vie a totalement basculé ?", écrit-elle dans un commentaire sur la page Facebook de l'acteur.

"Il faut beaucoup de patience, c'est très dur. Chaque jour, je m'attends à recevoir un coup de fil qui ne vient jamais, témoigne Sandra dans Le Parisien le 29 août. Les images tournent en boucle dans ma tête : j'ai vu la voiture arriver droit sur moi. Pourquoi ne pas avoir tenté de m'éviter ?" Son avocate, contactée par franceinfo, ne souhaite pas communiquer dans les médias.

Ses proches toujours à sa recherche

Ses proches et son entourage professionnel s'expriment peu sur le sujet. "Nous sommes tous dévastés et inquiets", écrit ainsi Marylou Salvatori, une proche de Marwan Berreni, également actrice dans Plus Belle la Vie, sur Instagram le 17 août. "La seule chose que j'attends aujourd'hui, c'est de revoir Marwan", précise un membre de son entourage à France 3. Une autre personne contactée s'inquiète de la "fragilité psychologique" du comédien. L'un des membres de sa famille confirmait à France 3 être "toujours à sa recherche" le 21 août. "On a besoin de silence", a finalement déclaré à Libération son père, Mourad Berreni, qui s'exprimait publiquement sur cette disparition pour la première fois.

Des effets sur l'écriture de la série

De leur côté, les équipes de Plus belle la vie ne veulent faire aucun commentaire. "Bien sûr que sa disparition a une incidence sur l'écriture. Il faisait partie des comédiens annoncés, et donc attendus", a simplement reconnu, le 31 août, dans Le Parisien, la production. Le scénario était pourtant prometteur pour les fans d'Abdel Fedala, ce jeune avocat incarné par Marwan Berredi : dans le dernier épisode en date, diffusé le 18 novembre 2022, il décidait d'épouser son amour de jeunesse et d'élever leur enfant ensemble. La série, produite pour France 3 pendant plus de dix-huit ans, a depuis été rachetée par la société de production Newen studios et doit faire son retour sur TF1 en 2024.