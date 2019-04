Caen : un homme fonce sur une femme et roule plusieurs fois sur elle, mais il se trompe de cible

L'homme a renversé une femme devant la préfecture du Calvados avant de lui rouler dessus, mais ce n'était pas la personne qu'il visait.

Un homme de 34 ans a été mis en examen pour tentative de meurtre à Caen (Calvados), après avoir renversé une femme et avoir tenté de lui rouler dessus à plusieurs reprises lundi 25 mars, indique France Bleu Normandie mardi 2 avril. Interpellé quatre jours après les faits, il a précisé s’être trompé de victime.

Il la renverse et lui roule sur les jambes

La scène a été entièrement filmée par les caméras qui équipent la préfecture de Caen. Lundi 25 mars, vers 14h, une jeune femme de 27 ans traverse la rue Saint-Laurent, juste devant le bâtiment, au moment où une voiture lui fonce dessus. Elle tombe sur le capot, puis se retrouve au sol. Le conducteur recule et lui roule sur les jambes. Elle arrive à éviter la voiture qui lui fonce dessus pour la troisième fois en grimpant sur le trottoir. Le conducteur prend alors la fuite. Il sera interpellé chez lui à Mondeville, près de Caen.

Le trentenaire a reconnu les faits lors de sa garde à vue, mais pas sa cible. "Il visait une personne qui ressemble à la victime et à l’égard de laquelle il a des griefs importants", indique Carole Etienne, procureure de la République de Caen. Il a été déféré au parquet samedi et présenté à un juge d’instruction. Il a été mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention. Il était déjà connu pour des faits "d’une certaine gravité". La victime a elle été très grièvement blessée aux jambes.