Paris : cinq personnes interpellées mardi et mercredi après le braquage en août d'une bijouterie Piaget rue de la Paix

Cinq personnes, soupçonnées d'être impliquées dans le braquage le 1er août de la bijouterie Piaget rue de la Paix à Paris ont été interpellées mardi et mercredi, a appris mercredi 27 septembre franceinfo de source proche du dossier, confirmant une information d'Actu17.

Les suspects ont été arrêtés par les policiers de la Brigade de répression du banditisme (BRB) chargés de l'enquête pour vol à main armée en bande organisée et séquestration en bande organisée. Il s'agit des trois personnes soupçonnées d'avoir participé au braquage, deux hommes et une femme, ainsi que les deux personnes au volant au moment de la fuite.

Un préjudice entre 10 et 15 millions d'euros

Cette bijouterie Piaget a été braquée le 1er août en milieu de journée, rue de la Paix, dans le 2e arrondissement de Paris, pour un préjudice qui était alors estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Le braquage avait eu lieu vers midi. Deux hommes et une femme avaient fait irruption dans la bijouterie et avaient dérobé de nombreux bijoux dans les vitrines, avec la menace d'armes. Selon une source proche de l'enquête, il n'y avait pas eu du coup de feu et pas de blessé. Les trois braqueurs avaient ensuite pris la fuite.

La rue de la Paix et la place Vendôme sont connues dans le monde entier pour accueillir les enseignes les plus prestigieuses de bijouteries de luxe.