À Marseille, "les habitants en ont ras-le-bol" et se rebellent contre des braqueurs

Une cinquantaine d'habitants ont pris à partie deux braqueurs d'un supermarché, dans la soirée de samedi, à Marseille (Bouches-du-Rhône). Sept personnes ont été blessées et une partie du butin a été récupérée.

Un braquage a tourné au fiasco, dans la soirée du samedi 15 septembre, dans les quartiers nord de Marseille (Bouches-du-Rhône), rapporte France Bleu Provence, dimanche. Les deux braqueurs ont été pris à partie par une cinquantaine d'habitants du quartier après avoir attaqué le magasin Lidl du quartier aux puces dans le 15e arrondissement. "Les habitants en ont ras-le-bol, c'est pour ça qu'ils ont réagi", a estimé Samia Ghali, sénatrice socialiste des quartiers nord, dimanche sur France Bleu Provence.

Au moment de repartir avec le butin, une bagarre a éclaté. Des coups de feu ont été tirés et un homme a reçu un coup de crosse à la tête. L'un des deux braqueurs est parvenu à prendre la fuite, en roulant au passage sur son comparse. Au total, sept personnes ont été légèrement blessées et une partie du butin a été récupérée par les riverains.

Ce qui m'inquiète c'est l'auto-défense. Cela aurait pu être beaucoup plus dramatique.Samia Ghalià France Bleu Provence

Samia Ghali s'est déclarée inquiète en ce qui concerne "l'auto-défense. (...) On aurait pu avoir des morts et beaucoup plus de blessés. La normalité, ce n'est pas que les gens se défendent, c'est que la police défende la population".

"On a de tout là-bas, a poursuivi l'élue locale. Des trafiquants, des gens en situation irrégulière qui vendent des cigarettes, des gens qui viennent vendre ce qu'ils ont volé la veille".