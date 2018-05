Bordeaux : le "serial creveur de pneus" condamné à un an de prison ferme

Il a justifié ses actes en expliquant que c'était pour lui la seule façon d'alerter l'opinion sur les maltraitances subies pendant son enfance

Un homme de 45 ans a été condamné, vendredi 18 mai, à Bordeaux, à un an de prison ferme pour avoir crevé les pneus de 6 000 véhicules, rapporte France Bleu Gironde. Surnommé le "serial creveur de pneus", il a justifié ses actes en expliquant que c'était pour lui la seule façon d'alerter l'opinion sur les maltraitances subies pendant son enfance. 1 100 plaintes ont été enregistrées, mais l'homme a avoué s'en être pris à 6 000 véhicules.

Il sévissait la nuit

Il sévissait toujours de nuit, entre 2 heures et 5 heures du matin, muni d'un petit poinçon et dans des endroits dépourvus de surveillance vidéo. Interpellé en novembre dernier, il avait été laissé en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Il avait enfreint ce contrôle, se faisant de nouveau arrêter en possession d'un gros clou.

Le vice-procureur avait requis un an de prison ferme. Dans la salle d'audience, une centaine de ses victimes étaient venues pour découvrir le visage de celui qui s'en est pris à leur voiture et pour entendre ses explications.